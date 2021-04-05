В Кыштыме сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении серии краж мобильных телефонов

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Оперативниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в ходе проведенных мероприятий задержан ранее судимый мужчина 1987 года рождения, подозреваемый в серии хищений сотовых телефонов. С заявлениями о совершенных кражах в орган внутренних дел обратились четверо местных жителей.



По обстоятельствам совершенных хищений в отделе полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Максимальное наказание за данные противоправные деяния – лишение свободы на срок до двух и пяти лет соответственно.



Установлено, что злоумышленник входил в доверие к потерпевшим и в дальнейшем, в ходе совместного распития спиртных напитков у них дома, похищал гаджеты и иные материальные ценности. Имущество в дальнейшем реализовывал, а деньги тратил на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.



В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного имущества сотрудниками полиции изъята и возвращена собственникам.