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Жительницу Озёрска осудили за мошенничество с материнским капиталом

Вчера, 11:58 Категория: Происшествия
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Озёрский суд вынес приговор в отношении 31-летней женщины.

Установлено, что озерчанка, являясь владельцем материнского капитала, оформила договор целевого займа на сумму свыше 433 тысяч рублей якобы для улучшения жилищных условий. Однако делать этого она не собиралась. Женщина предоставила в управление Пенсионного фонда документы, содержащие недостоверные сведения об улучшении жилищных условий. После этого на счёт кредитного кооператива, где осуждённая оформила заём, были перечислены средства материнского капитала. Обналиченные деньги молодая мать использовала по своему усмотрению. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

Суд города Озёрска назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывать наказание она будет, когда её ребёнку, рождённому в прошлом году, исполнится 14 лет.

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Теги: Озёрск материнский капитал суд мошенничество

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