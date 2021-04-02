В Кыштыме двое детей надышались угарным газом во время пожара

Сегодня, 12:39 Категория: Происшествия

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Сегодня около двух часов ночи на пульт диспетчера 38-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что из квартиры на третьем этаже дома 183 по Ю. Ичёвой идёт дым.

К месту пожара выехали сразу несколько расчётов из ПСЧ-38, ПСЧ-60, ПЧ-118, ПЧ-117, ПСЧ-72 и ПСЧ-56. Из-за высокой опасности быстрого распространения огня и продуктов горения в общежитии с коридорной системой пожару сразу присвоили повышенный номер сложности. По словам заместителя начальника ПСЧ-38 Расула Шагиахметова, на месте пожара работали три звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали 12 человек, в том числе 6 детей – при помощи специальных спасательных комплектов.

Двух девочек, 2009 и 2018 годов рождения, из квартиры, где произошло возгорание, доставили в городскую больницу с отравлением угарным газом. Они остались на ночь под наблюдением врачей, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Причиной пожара стала неосторожность при курении, что повлекло тление матраса. Виновные лица устанавливаются.