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В Кыштыме пожар оставил без крыши над головой семью с двумя детьми

Сегодня, 08:45 Категория: Происшествия
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В Кыштыме количество пожаров продолжает неуклонно расти. Вот и в ночь на сегодня в пожарно-спасательную часть № 38 поступило сообщение о горении дома на улице Володарского, 13.

 

Как сообщили сайту «КР» в ПСЧ № 38, звонок поступил от очевидцев происшествия. На место незамедлительно выехали две автоцистерны 38-й и по одной автоцистерне из 117-й и 118-й пожарных частей. Огонь «разгулялся» внутри жилого дома и перебросился на крышу.

 

Хозяйка дома – женщина 1973 года рождения – и двое её малолетних детей не пострадали. Предварительно, причиной пожара стало перекаливание печи.

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Теги: Кыштым пожар улица Володарского

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