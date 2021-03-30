В Кыштыме пожар оставил без крыши над головой семью с двумя детьми

Сегодня, 08:45 Категория: Происшествия

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В Кыштыме количество пожаров продолжает неуклонно расти. Вот и в ночь на сегодня в пожарно-спасательную часть № 38 поступило сообщение о горении дома на улице Володарского, 13.

Как сообщили сайту «КР» в ПСЧ № 38, звонок поступил от очевидцев происшествия. На место незамедлительно выехали две автоцистерны 38-й и по одной автоцистерне из 117-й и 118-й пожарных частей. Огонь «разгулялся» внутри жилого дома и перебросился на крышу.

Хозяйка дома – женщина 1973 года рождения – и двое её малолетних детей не пострадали. Предварительно, причиной пожара стало перекаливание печи.