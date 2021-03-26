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На Кыштымском медеэлектролитном заводе произошёл пожар

Вчера, 14:23 Категория: Происшествия
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В минувшую субботу, 27 марта, поступило сообщение о возгорании в складских помещениях Кыштымского медеэлектролитного завода.

 

На место выехали автоцистерны 38-й, 60-й, 117-й, 118-й и 56-й пожарных частей.

 

По прибытию было обнаружено, что горел грузовой автомобиль на территории завода, гружённый металлоконструкциями.

 

Угрозы распространения огня не было. Пострадавших также нет.

В момент возгорания водитель находился в кабине. С его слов, возгорание произошло из-за неисправности автономного обогревателя.

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Теги: Кыштым КМЭЗ пожар автоцистерны

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