Жителя Кыштыма осудили в Оренбургской области

Вчера, 12:18 Категория: Происшествия

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Житель Кыштыма получил срок после визита в Оренбургскую область. 25-летний ранее судимый парень был проездом в селе Кваркено, где нашёл кошелёк. В нём было две тысячи рублей и банковская карта.

Мужчина отправился в Орск гулять по магазинам, оплачивая мелкие покупки чужой картой и наличкой. Общая сумма покупок составила 2 776 рублей. Вскоре нашего земляка задержали.

Суд Ленинского района признал мужчину виновным по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». Он отправится в колонию строгого режима на один год. После освобождения его свобода будет ограничена ещё в течение одного года.