Жительница Кыштыма воровала алкоголь на своей же работе

Вчера, 12:08 Категория: Происшествия

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Участковыми уполномоченными кыштымской полиции раскрыта серия хищений алкогольной продукции, о которой сообщил в полицию представитель одного из городских магазинов.



По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница 1964 года рождения, являющаяся работником торговой точки. В ходе работы с подозреваемой установлена её причастность к совершению одиннадцати подобных эпизодов. Ущерб от хищений составил более двух тысяч рублей.



Возбуждены административные производства по статье 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хищение). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.