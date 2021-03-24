В Кыштыме глава семьи, пострадавшей во время пожара, первым выбежал из горящего дома

Сегодня, 10:42 Категория: Происшествия

513

0

Как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня в пятом часу утра кыштымские огнеборцы выезжали на тушение жилого дома на улице Каслинская, 4. Пожар уничтожил часть пола и кровли, повредил стены, мебель и бытовую технику.

Во время пожара пострадали 49-летняя женщина, а также две девочки – 10 и 16 лет. Все трое получили отравление угарным газом и термические ожоги. В настоящее время они находятся в городской больнице.

Ещё одну женщину 1934 года рождения спасти не удалось. Её тело обнаружили уже на пепелище в шестом часу утра.

В настоящее время на месте работает дознаватель ОНД № 16 Владимир Беспалов, на подходе – пожарно-испытательная лаборатория из города Челябинска. Им предстоит установить точную причину пожара.

Известно, что первым из горящего дома выбежал глава семьи – мужчина 1970 года рождения. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Самостоятельно жилище покинули и его жена с детьми. А вот престарелую бабушку вынести из горящего дома никто не смог. Она была не ходячей и заживо сгорела в своей кровати.