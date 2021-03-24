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В Кыштыме во время пожара погибла пожилая женщина, ещё трое находятся в больнице

Сегодня, 09:26 Категория: Происшествия
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Сегодня в пятом часу утра кыштымские огнеборцы выезжали на тушение жилого дома на улице Каслинская, 4. Пожар уничтожил часть пола и кровли, повредил стены, мебель и бытовую технику.

 

Во время пожара пострадали 49-летняя женщина, а также две девочки – 10 и 16 лет. Все трое получили отравление угарным газом и термические ожоги. В настоящее время они находятся в городской больнице в состоянии средней тяжести.

 

Ещё одну женщину 1934 года рождения спасти не удалось. Её тело обнаружили уже на пепелище в шестом часу утра.

 

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Ущерб оценивается в один миллион рублей.

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Теги: Кыштым пожар смерть

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