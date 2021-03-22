В Кыштыме лошадь укусила годовалого малыша

Вчера, 08:59 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл в минувшие выходные в конюшне посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа.

Семья с годовалым ребёнком решила провести время на природе и посетить грациозных обитателей конюшни. По всей видимости, родители поднесли кроху очень близко к лошади, и животное укусило ребёнка за руку.

Семья тут же отправилась в приёмное отделение Кыштымской городской больницы. Врачи диагностировали у маленького пациента ссадины и неглубокие раны на пальцах. Ребёнку обработали кисть руки, наложили повязку и отпустили домой.