В Кыштыме лошадь укусила годовалого малыша
Вчера, 08:59 Категория: Происшествия
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Инцидент произошёл в минувшие выходные в конюшне посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа.
Семья с годовалым ребёнком решила провести время на природе и посетить грациозных обитателей конюшни. По всей видимости, родители поднесли кроху очень близко к лошади, и животное укусило ребёнка за руку.
Семья тут же отправилась в приёмное отделение Кыштымской городской больницы. Врачи диагностировали у маленького пациента ссадины и неглубокие раны на пальцах. Ребёнку обработали кисть руки, наложили повязку и отпустили домой.