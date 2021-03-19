В Кыштыме чуть не сгорел ещё один автомобиль

Вчера, 10:03 Категория: Происшествия

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Фото из сообщества "Кыштым Сегодня" ВКонтакте.

Напомним, в течение минувшей недели в нашем городе сгорело два отечественных автомобиля. Вчера в этот же список мог попасть ещё один.

В третьем часу дня поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов на улице Чкалова. Во дворе жилого дома горел гараж площадью пять на десять квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно эвакуировали из горящего строения автомобиль Рено. Удалось отстоять и жилой дом, который находится под одной крышей с гаражом.

Люди во время пожара не пострадали.