В Кыштыме сгорел ещё один автомобиль

Вчера, 17:42 Категория: Происшествия

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Второй по счёту автомобиль сгорел за последние дни на территории Кыштымского округа.

Вчера вечером в пожарно-спасательную часть № 38 поступило сообщение о горении автомобиля Лада Калина возле дома № 102 на улице Красной Звезды. На место выехала автоцистерна 117-й пожарной части.

Огонь уничтожил сгораемые детали моторного отсека и повредил среднюю часть кузова автомобиля. По предварительной версии, причиной пожара могла послужить неисправность электрооборудования, установленного в транспортном средстве.

Люди не пострадали. Ущерб оценивается в 70 тысяч рублей.