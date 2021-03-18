Жителя Кыштыма мошенники обманули на 700 тысяч рублей

Вчера, 17:21 Категория: Происшествия

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В дежурную часть кыштымской полиции поступило заявление от местного жителя 1976 года рождения, который сообщил, что в отношении него совершено мошенничество, в результате которого он лишился 700 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили неизвестные с предложением о работе в интернете. Получив согласие, ему предложили скачать приложение, через которое в дальнейшем с ним общались незнакомые люди. Мужчине также пришлось зарегистрироваться в определенной программе, которая, со слов злоумышленников, будет обеспечивать заработок. Потерпевшему обещали, что вложенные на брокерский счет деньги, увеличатся в два раза. Для этого мошенники убедили кыштымца оформить два кредита на суммы 400 и 300 тысяч рублей.

Полученные от кредита деньги житель нашего города перечислил на счет, ссылку на который ему прислали незнакомцы. Когда заявитель заподозрил неладное, злоумышленники перестали выходить на связь.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых.