В Кыштыме во время пожара едва не сгорел хозяин квартиры

Сегодня, 10:02 Категория: Происшествия

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В одной из квартир многоэтажного дома по улице Чернышевского произошёл пожар. По счастливой случайности сосед поднимался по лестничной клетке и почувствовал запах дыма.

Благодаря своевременному обнаружению пожара удалось избежать жертв. В задымлённой квартире находился мужчина. Он крепко спал на диване, находясь в сильном алкогольном опьянении. От упавшего окурка началось тление дивана.

Прибывшие пожарные вывели мужчину на свежий воздух, а возгорание ликвидировали.