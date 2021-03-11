В Кыштыме во время пожара едва не сгорел хозяин квартиры
Сегодня, 10:02 Категория: Происшествия
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В одной из квартир многоэтажного дома по улице Чернышевского произошёл пожар. По счастливой случайности сосед поднимался по лестничной клетке и почувствовал запах дыма.
Благодаря своевременному обнаружению пожара удалось избежать жертв. В задымлённой квартире находился мужчина. Он крепко спал на диване, находясь в сильном алкогольном опьянении. От упавшего окурка началось тление дивана.
Прибывшие пожарные вывели мужчину на свежий воздух, а возгорание ликвидировали.