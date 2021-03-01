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Кыштымские спасатели искали заблудившегося в лесу дачника

Вчера, 12:48 Категория: Происшествия
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В минувший понедельник 53-летний житель Кыштыма выехал на дачу. На следующий день, утром второго марта, он перестал выходить на связь с родными.

 

Супруга пыталась самостоятельно найти мужа. Когда с ним всё же удалось связаться по телефону, выяснилось, что он заблудился в лесу.

 

На поисково-спасательные работы в район садоводческого товарищества «Кварц» выехала дежурная смена Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. В течение четырёх часов спасатели вели поиск заблудившегося. В восьмом часу вечера мужчина в шоковом состоянии был обнаружен в четырёх километрах от садов.

 

Осмотр на месте показал отсутствие серьёзных травм и признаков обморожения. Пострадавший доставлен спасателями в товарищество «Кварц» и передан родственникам.

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Теги: Кыштым заблудился лес помощь поиски спасатели СНТ Кварц

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