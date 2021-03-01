Жительница Кыштыма обогатила мошенников на полмиллиона рублей
Вчера, 08:27 Категория: Происшествия
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В полицию Кыштыма обратилась местная жительница, ставшая очередной жертвой интернет-мошенников.
Она решила продать холодильник через сайт бесплатных объявлений. Женщине позвонил мужчина и пояснил, что хочет купить бытовую технику, но для этого ему необходимо оплатить покупку через счёт своей фирмы. А для перевода денежных средств нужно произвести синхронизацию его мобильного номера с картой женщины.
Пострадавшая поверила звонившему, направилась в банк и под диктовку злоумышленника выполнила операцию по подключению номера телефона к банковской карте.
Спустя время она обнаружила, что с её карты списано 246 тысяч рублей, а ещё позднее, что на её имя оформлен кредит в сумме 280 тысяч рублей.
Полиция Кыштыма возбудила уголовное дело по статье «Кража».