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Житель Кыштыма задохнулся во время пожара

Вчера, 15:55 Категория: Происшествия
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В минувшее воскресенье, за полчаса до полуночи, в пожарную часть поступило сообщение о задымлении в подъезде дома по улице Ю. Ичёвой, 193.

                       

На возгорание прибыли два расчёта ПСЧ-38 и ПЧ-117, с двумя автоцистернами и автолестницей. Огнеборцы эвакуировали из подъезда 13 человек, троим из них потребовались спаскомплекты, защищающие органы дыхания и зрения от токсичных продуктов горения.

 

Дым шёл из квартиры на первом этаже, и пожарным пришлось вскрывать двери. В квартире горел диван. На нём обнаружили тело 36-летнего мужчины.

 

Предварительная причина пожара, установленная следственно-оперативной группой, – неосторожность при курении.

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Теги: Кыштым пожар смерть курение

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