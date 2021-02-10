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Двое жителей Кыштыма провалили «спецоперацию» по хищению спиртного

Вчера, 12:55 Категория: Происшествия
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В Кыштымский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Кыштыма, обвиняемых в совершении покушения на кражу, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

 

Установлено, что днём 25 ноября 2020 года мужчина 1957 года рождения и женщина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли в продуктовый сетевой магазин с целью хищения алкогольной продукции.

 

В магазине мужчина взял с одной из полок бутылку водки стоимостью 268 рублей и положил в дамскую сумку своей соучастницы, которая, по их замыслу, должна была незаметно для охраны вынести указанный товар.

 

С помощью средств видеонаблюдения работники магазина заметили попытку хищения. Парочка была задержана сотрудниками службы безопасности магазина и передана полиции.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемые вину признали в полном объеме, принесли извинения представителям потерпевшей стороны.

 

Постановлением Кыштымского городского суда от 29 января 2021 года по ходатайству подсудимых уголовное дело прекращено, в отношении них применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Каждый подсудимый обязан в двухмесячный срок выплатить штраф в размере 5000 рублей.

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Теги: Кыштым суд кража магазин

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