Житель Кыштыма лишился денег и коньков, оставив свой автомобиль открытым

Вчера, 16:48 Категория: Происшествия

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Житель Кыштыма забрал свой автомобиль с автомойки и, припарковав его перед домом, открыл все двери и крышку багажника, чтобы дать машине высохнуть. А сам …ушёл домой.

Спустя время мужчина решил проверить кошелёк, который находился в сумке в багажном отделении автомобиля. Однако денег он уже не досчитался. Кроме того, из багажника пропали коньки.

Как сообщила сайту «КР» специалист группы по связям со СМИ МО МВД России «Кыштымский» Анастасия Землякова, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Полиция обращается к гражданам: не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если отходите на пару минут. Не стоит оставлять в машине различные ценные вещи, особенно сумки, портфели, барсетки, мобильные телефоны, одежду и другие привлекающие внимание предметы.