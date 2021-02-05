Жителю Кыштыма грозит штраф за пригоревшую еду

8-02-2021, 17:10 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу в 13 часов 07 минут в пожарную часть № 38 города Кыштыма поступило сообщение о задымлении в двухквартирном жилом доме на улице Долгова.

По прибытию к месту вызова в одной из квартир пожарными было обнаружено пригорание пищи на электроплитке. Открытого горения не было. В ходе проверки было установлено, что собственник дома поставил разогреваться суп и уснул.

В отношении собственника за нарушение требований пожарной безопасности возбуждено административное дело по чести первой статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение правил пожарной безопасност". Максимальная санкция статьи для физических лиц – штраф в размере до трёх тысяч рублей.

Напоминаем, что запрещается оставлять включённые электроприборы без присмотра, за исключением электроприборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.