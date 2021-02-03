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Житель Кыштыма ограбил пенсионерку

Сегодня, 08:49 Категория: Происшествия
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Добычей 40-летнего злоумышленника стала бутылка водки. Теперь любителя горячительного ждёт суд за грабёж. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

 

Инцидент произошёл за несколько дней до Нового года. Кыштымец распивал алкоголь с приятелем. Когда у них закончилось спиртное, они решили продолжить застолье, однако денег на новую порцию выпивки не оказалось.

 

Зато их внимание привлекла 80-летняя женщина с пакетом в руках, выходящая из магазина. Злоумышленник проследовал за ней, а когда та собиралась заходить домой, толкнул её в спину. Он забежал в квартиру, схватил из пакета бутылку водки и скрылся.

 

Подозреваемого задержали спустя неделю. Судебного процесса он дожидается, находясь под стражей.

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Теги: Кыштым грабеж водка Новый год суд

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Семь лет – за бутылку водки

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