Установлена причина пожара в садовом доме в СНТ «Теренкуль»

1-02-2021, 15:55 Категория: Происшествия

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Как сообщалось на сайте «КР», 25 января в садоводческом товариществе «Теренкуль» произошёл пожар.

На место выехали два расчёта из 38-й и один расчёт – из 117-й частей. На одном из садовых участков горел дом. Площадь пожара внутри строения составила 40 квадратных метров.

В ПСЧ № 38 предварительной причиной пожара назвали неосторожность при курении. Однако позже данная версия не подтвердилась. Как сообщил сайту «КР» инспектор ОНД и ПР № 16 Владимир Беспалов, причиной возгорания стала аварийная работа электропроводки.