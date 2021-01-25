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В Кыштыме из-за непотушенной сигареты загорелся садовый дом

Вчера, 14:34 Категория: Происшествия
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В минувший понедельник во второй половине дня на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 38 поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Теренкуль».

 

На место выехали два расчёта из 38-й и один расчёт – из 117-й частей. На одном из садовых участков горел дом. Огонь повредил внутри шлакоблочного строения потолочные перекрытия и стены на площади 40 квадратных метров.

 

Как сообщили сайту «КР» в ПСЧ № 38, причиной пожара стала неосторожность при курении. Ущерб от пожара оценивается в 200 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым пожар СНТ Теренкуль сигарета

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