Неравнодушные жители Кыштыма вычислили хозяйку шарпеев, которая оставила собак замерзать в лесу

Сегодня, 11:49 Категория: Происшествия

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Как сообщал сегодня сайт «КР», в лесном массиве в районе Сугомака неравнодушные люди случайно заметили двух шарпеев. Собаки были привязаны к дереву, проявляли агрессию и не подпускали к себе.

В соцсетях и на сайте «Кыштымского рабочего» был брошен клич о помощи. Довольно быстро удалось вычислить хозяйку собак.

Как сообщила «КР» автор фото, разместившая его в соцсетях, «что случилось и по какой причине она (хозяйка) так поступила, мне неизвестно. К женщине отправилась моя подруга, они поговорили и отправились вызволять собак. Пока новой информации у меня нет, сама жду».

О факте жестокого обращения с животными уже известно в кыштымской полиции. Стражи порядка пообещали не оставить без внимания этот случай.

«Кыштымский рабочий» следит за развитием событий.