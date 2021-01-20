Кыштымские следователи провели эксгумацию тела жителя Донецкой Республики, которого по ошибке похоронили в Карабаше

Вчера, 14:00 Категория: Происшествия

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Шестнадцатого января в Карабаше (Карабашский городской округ также входит в зону деятельности следственного отдела по Кыштыму следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области) похоронили молодого мужчину.

Как вскоре выяснилось, его перепутали с другим погибшим во время обрушения шахты на Камчатке. ЧП на Асачинском золоторудном месторождении произошло шестого января. Тогда под завалами оказались пятеро, но троим пострадавшим удалось выбраться.

В тот день погибли Николай Зубов из Челябинской области и Дмитрий Горшняк из Донецкой Республики, выполнявшие работы по монтажу вентиляционного трубопровода.

В воскресенье, 17 января, тело Горшняка доставили в ДНР, но когда родные открыли гроб, поняли, что погибших перепутали. К этому времени в Карабаше уже похоронили, как думали, их земляка. Документ, разрешающий эксгумацию, поступил в следственный отдел по Кыштыму в минувший понедельник, 18 января.

– Мы уже провели необходимую процедуру, и в ближайшее время погибших похоронят их родные, – сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Виталий Ерцкин.