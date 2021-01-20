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Житель Кыштыма осуждён за изготовление и хранение контрафактного алкоголя

Вчера, 13:48 Категория: Происшествия
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Кыштымский городской суд вынес приговор в отношении 59-летнего жителя, обвиняемого в изготовлении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

 

Установлено, что мужчина в помещении гаража, расположенного на территории одного из частных домовладений Кыштыма, осуществлял производство и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции под видом продукции иностранных производителей. Тем самым он причинил правообладателю ущерб в размере более восьми миллионов рублей.

                             

В рамках проведённого обыска у осуждённого изъята немаркированная алкогольная продукция под видом виски «Jack Daniel`s» в количестве свыше шести тысяч бутылок, под видом коньяка «Cortel XO» в количестве свыше 3,7 тысяч бутылок.

 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно,  с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере 650 тысяч рублей.

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Теги: Кыштым прокуратура суд контрафакт приговор ущерб виски

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