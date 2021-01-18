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Кыштымские следователи направили в суд уголовное дело об убийстве на базе отдыха «Янтарь»

Вчера, 16:00 Категория: Происшествия
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Напомним, в ночь с 11 на 12 октября прошлого года на базе отдыха «Янтарь», расположенной на берегу озера Увильды, во время распития алкоголя произошёл конфликт. Охранник базы нанёс несколько ударов ножом инструктору по дайвингу, после чего сбросил его тело в воду и скрылся.

                      

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как сообщил сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Виталий Ерцкин, им оказался житель Аргаяшского района 1978 год рождения. С осени он находится под стражей. Мужчине предъявлено обвинение по части первой статьи 105 «Убийство». 

 

Расследование этого уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением прокурора направлены в Карабашский городской суд.

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Теги: Кыштым Карабаш база отдыха Янтарь Увильды убийство следователи

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