В Кыштыме установлена причина пожара, унёсшего жизнь хозяина частного дома

Вчера, 10:27 Категория: Происшествия

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Фото из группы "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш" ВКонтакте.

Как уже сообщалось на сайте «КР», в конце прошлой недели на улице Карла Либкнехта сгорел ещё один жилой дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Внутри дома пожарные обнаружили тело мужчины 1965 года рождения. Он проживал один.

Изначально предполагалось, что причиной ЧП стала печь: она стояла на деревянной балке. Однако испытательная пожарная лаборатория, которая работала вчера в нашем городе, не подтвердила данную версию. Установлено, что возгорание началось с пола у дверцы топочной печи. Такое возможно, если на пол, не прикрытый листом железа, упадёт раскалённый уголёк.