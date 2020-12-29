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В Кыштыме многодетной семье окажут помощь после пожара

Вчера, 14:15 Категория: Происшествия
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Как уже сообщалось на сайте “КР”, вчера, 6 января, в результате пожара на улице К. Либкнехта сгорел жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Причина возгорания устанавливается. При пожаре никто не пострадал. 
 
Как сообщает администрация Кыштымского городского округа, ситуация по данной семье находится на личном контроле главы Людмилы Шеболаевой. Завтра семье передадут ключи от двухкомнатной квартиры (арендное жилье). Пользоваться квартирой семья сможет до тех пор, пока не будет решён жилищный вопрос.  

 

По поручению главы округа управление социальной защиты населения занимается сбором необходимого пакета документов для предоставления материальной помощи по линии министерства социальных отношений Челябинской области. 

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Теги: Кыштым пожар помощь

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