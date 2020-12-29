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В посёлке Слюдорудник вблизи Кыштыма едва не сгорел жилой дом

4-01-2021, 15:27 Категория: Происшествия
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С наступлением холодов большинство пожаров возникает в частном секторе. Он больше всего подвержен опасности возгорания по причине эксплуатации печного отопления.

                    

Так, вчера, третьего января, в посёлке Слюдорудник вспыхнул деревянный дом. Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 20:23, и огнеборцы оперативно выехали к месту происшествия. Дом удалось отстоять – он не сгорел дотла, но огнём повреждено 70 квадратных метров жилища, в том числе 45 квадратных метров стен. Нанесён материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей.

 

Предварительная причина пожара – неисправность печи.

 

Надо помнить, что при перекале или в результате образования трещин в кирпичной кладке может вспыхнуть пожар. Ещё одна причина горения в частных домах – это применение для розжига печей и каминов легковоспламеняющихся жидкостей. Из-за пожара, вызванного случайной искрой, можно в считанные минуты лишиться собственного дома и здоровья.

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Теги: Кыштымский округ посёлок Слюдорудник пожар

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