На трассе вблизи Кыштыма вновь произошло смертельное ДТП

Вчера, 15:07 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью на автодороге Кыштым-Кузнецкое произошло ДТП со смертельным исходом на участке, где два месяца назад погибла молодая женщина.

Оперативный дежурный Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области принял сообщение от очевидцев о машине, врезавшейся в дерево на обочине. Установлено, что 29-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля «Лифан Салано» и двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Как отмечают инспекторы, он был в состоянии алкогольного опьянения.



В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир — девушка 1995 года рождения скончалась на месте. Спасатели деблокировали тело погибшей и передали полиции. Ведётся расследование происшествия.



Уважаемые водители! Планируя поездки в новогодние праздники, не забывайте проверить состояние транспортного средства, уточняйте прогноз погоды и во избежание трагедий выбирайте скоростной режим соответствующий состоянию дороги.