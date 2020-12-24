Желание похудеть привело жительницу Кыштыма в ловушку мошенников

Вчера, 14:03 Категория: Происшествия

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В кыштымскую полицию обратилась жительница нашего города 1979 года рождения, ставшая очередной жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, знакомая посоветовала ей препарат, который помогает эффективно похудеть. Заинтригованная женщина стала искать «чудо-средство» на просторах интернета. В результате она нашла ссылку на такой же препарат и оставила на сайте свой номер телефона.

Вскоре ей перезвонили и уговорили приобрести средство для похудения всего за 2500 рублей. А в качестве бонуса обещали выслать покупательнице ещё и крем.

Недавно жительница Кыштыма получила на почте посылку, заплатив за неё две с половиной тысячи рублей. Позже женщина обнаружила, что вместо препарата для похудения и крема в посылке оказалась небольшая бутылочка с водой.