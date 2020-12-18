Кыштымские спасатели вызволили собаку из глубокой штольни

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Фото спасателей кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В посёлке Слюдорудник Кыштымского округа спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась в штольню.

Сотрудников кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области в Слюдорудник вызвал местный житель, который услышал странные звуки из заброшенной штольни. В темноте он смог разглядеть только силуэт и предположил, что в шахте находятся человек и собака.

Как сообщают в пресс-центре Поисково-спасательной службы, спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились на 13-метровую глубину и провели разведку штольни. Человека не обнаружили, а вот пёс с разбитым носом действительно был. Из строп была собрана импровизированная эвакуационная система, с помощью которой четвероногого друга подняли на поверхность.

По словам спасателей, пёс оказался ухоженным и в ошейнике. После спасательной операции он отправился домой.