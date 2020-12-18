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Жителя одного из кыштымских посёлков придавило деревом во время заготовки дров

Сегодня, 13:41 Категория: Происшествия
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Несчастным случаем закончилась заготовка дров для 54-летнего жителя посёлка Слюдорудник. Нарушение правил безопасности едва не стоило ему жизни.

           

Во время распиловки сухостоя мужчину придавило деревом. Травма оказалось очень серьёзной – медики диагностировали у него перелом позвоночника и травму спинного мозга. Кроме того, болевой шок спровоцировал у пострадавшего ещё и инфаркт.

 

Кыштымца экстренно доставили в Челябинск, где ему уже провели операцию на сердце.  

 

В настоящее время в травматологическом отделении кыштымской больницы находится житель Верхнего Уфалея. Мужчина также получил травму во время заготовки дров. Его тоже прижало деревом. Правда, уфалеец отделался менее серьёзной травмой – переломом ноги.

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Теги: Кыштым Слюдорудник травма заготовка дров дерево

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