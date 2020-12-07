Многодетная мать из Кыштыма проведёт больше семи лет в колонии за наркопреступление

Вчера, 08:30 Категория: Происшествия

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В Кыштыме вынесен приговор 37-летней «закладчице». Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Осуждённая – мать троих детей, но родительских прав лишена. Детей воспитывает отец.

По версии следствия, криминальный бизнес женщина организовала в августе прошлого года. Однако поживиться на нём не удалось – уже в сентябре она была задержана. Полицейские изъяли у неё сотовый телефон, в котором сохранился адрес «закладки». В указанном месте силовики нашли свёрток с синтетическим наркотиком общей массой 2,65 граммов.

Как отмечает сайт «КП», заработать на сбыте наркотиков женщине не удалось. Чтобы начать работать она перевела заказчику 5000 рублей. А, раскладывая «закладки», получила 5928 рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.