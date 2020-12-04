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Жительница Кыштыма хотела купить водительские права, но сама угодила в ловушку мошенников

Сегодня, 13:18 Категория: Происшествия
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В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» поступило заявление о совершении мошеннических действий в отношении местной жительницы 1992 года рождения.

Девушка хотела приобрести водительское удостоверение незаконным способом – покупкой через социальную сеть. Она познакомилась с человеком, который якобы является сотрудником ОГИБДД и может помочь ей в приобретении документа. Данная услуга стоила 27 тысяч рублей. Девушка перевела деньги незнакомцу, но водительского удостоверения не получила, поскольку злоумышленник перестал выходить на связь.

Полиция предупреждает: водительское удостоверение выдаётся исключительно в Госавтоинспекции после обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Другие способы получения водительского удостоверения незаконны.

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Теги: Кыштым полиция ГИБДД права покупка мошенники

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