Жительница Кыштыма хотела купить водительские права, но сама угодила в ловушку мошенников

Сегодня, 13:18 Категория: Происшествия

400

0

В межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» поступило заявление о совершении мошеннических действий в отношении местной жительницы 1992 года рождения.



Девушка хотела приобрести водительское удостоверение незаконным способом – покупкой через социальную сеть. Она познакомилась с человеком, который якобы является сотрудником ОГИБДД и может помочь ей в приобретении документа. Данная услуга стоила 27 тысяч рублей. Девушка перевела деньги незнакомцу, но водительского удостоверения не получила, поскольку злоумышленник перестал выходить на связь.



Полиция предупреждает: водительское удостоверение выдаётся исключительно в Госавтоинспекции после обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Другие способы получения водительского удостоверения незаконны.