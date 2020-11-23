В Кыштыме наблюдается снижение уровня преступности

Вчера, 11:50 Категория: Происшествия

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Прокуратурой Челябинской области проведён анализ состояния преступности на территории Кыштымского городского округа за 10 месяцев 2020 года.

По итогам данного периода наблюдается снижение на 4,7% количества зарегистрированных преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из них убийств стало меньше на 33,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 41,7%, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего в три раза, краж на 14,6%, разбоев на 25,0%, нарушений Правил дорожного движения со смертельным исходом на 100%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 37,5%.

В результате профилактической работы правоохранительных органов за 10 месяцев 2020 года произошло снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними на 12,5%, в составе организованных преступных групп на 40%, в общественных местах на 7,0%, в том числе на улицах на 13,0%, с применением оружия – в пять раз.