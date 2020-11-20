Недалеко от Кыштыма рыбалка привела к смертельному исходу

Вчера, 21:50 Категория: Происшествия

520

0

Трое мужчин из Каслей, 1965, 1968 и 1958 годов рождения, утром 23 ноября выехали на рыбалку на озеро Иртяш. На снегоходе «Буран» с санями, в которых было рыбацкое снаряжение, они отъехали от берега примерно на пять километров и провалились под лёд.

Очевидцы вызвали службу спасения. Первыми до полыньи добрались сотрудники отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части Каслинского гарнизона. Со спецоборудованием им пришлось преодолевать расстояние до места трагедии бегом. Невероятно, но в ледяной воде рыбаки продержались почти час, ухватившись за пенопластовый буй. Двоих пострадавших удалось спасти. Им была оказана первая помощь. Сотрудники МЧС переодели их в свои сухие «боевки», доставили к берегу и передали работникам «скорой». Третий мужчина, к сожалению, погиб. Его тело извлекли из водоёма и транспортировали к берегу. Пострадавшие сейчас находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.

Чтобы рыбалка не закончилась трагически, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют подождать укрепления льда и помнить, что в зоне действия знака «Выход на лёд запрещён» действует административное законодательство, нарушение которого грозит гражданам штрафом в размере от 500 до 2000 рублей.