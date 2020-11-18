Криминальный «квартет» из Кыштыма отправился в колонию за сбыт наркотиков

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Апелляционным определением Челябинского областного суда оставлен без изменения приговор Кыштымского городского суда в отношении четырёх жителей нашего города.

В июле 2020 года приговором Кыштымского городского суда трое мужчин и женщина признаны виновными в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Установлено, что в конце 2018 года они как совместно, так и самостоятельно сбывали наркотические средства синтетического происхождения на территории города.

По приговору суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 8 лет.

Не согласившись с приговором суда, трое из четверых осуждённых подали апелляционные жалобы, которые рассматривались в Челябинском областном суде. По результатам рассмотрения приговор Кыштымского суда оставлен без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Судом при назначении наказания всем осуждённым учтена общественная опасность совершенных преступлений, также осуждённые имели непогашенные судимости за совершение преступлений, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотических средств. Вместе с тем, судом учитывались и смягчающие вину обстоятельства – у двоих осуждённых на иждивении находятся дети.

Следует отметить, что к совершению указанных преступлений причастна ещё одна осуждённая, уголовное дело в отношении неё рассмотрено в отдельном производстве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.