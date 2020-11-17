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В Кыштыме сгорела баня

Сегодня, 08:28 Категория: Происшествия
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Пожар произошёл вчера ночью в частном секторе Кыштыма.

 

Как сообщает группа ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш, огнём уничтожена баня, повреждён сарай. Причиной пожара послужило воспламенение потолочного перекрытия бани. Это произошло от теплового воздействия в результате заниженной разделки дымохода печи.

 

Согласно правил противопожарного режима в РФ, перед началом отопительного сезона, собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

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Теги: Кыштым пожар баня

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