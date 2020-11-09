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Спасатели Кыштыма до ночи искали заблудившегося мотоциклиста

Вчера, 15:23 Категория: Происшествия
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В минувшую субботу кыштымские спасатели проводили поиск пропавшего 38-летнего мужчины.  Происшествие произошло на горе Юрма, расположенной вблизи Карабашского городского округа.

У мотоциклиста, путешествовавшего по лесным и горным тропам, сломался транспорт. После чего он рисковал остаться на ночь в лесу.

В поисково-спасательную службу обратилась за помощью мама заблудившегося.

К слову, поиски продолжались до11 часов ночи. Мужчину нашёл его старый друг, который и помог выйти товарищу к дому.

Поисково-спасательная служба напоминает о трёх правилах безопасного путешествия: изучать маршрут и прогноз погоды перед путешествием, следить за состоянием здоровья и экипировки и проверять готовность транспортного средства перед поездкой.

 

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Теги: Кыштым Спасатели Кыштым Мотоциклист

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