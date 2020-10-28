Жители Кыштыма в очередной раз обогатили мошенников

Вчера, 15:02 Категория: Происшествия

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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Анастасия Землякова, две местные жительницы перевели мошенникам крупные суммы денег.

Девушка 1993 года рождения по указаниям мошенников перевела денежные средства на один из якобы своих банковских счетов. Через некоторое время с её банковской карты было списано более 100 тысяч рублей.

Другая местная жительница, 1994 года рождения, перевела на виртуальный счёт мошенников 130 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество», и части третей статьи 158 УК РФ – «Кража». Максимальная санкция − лишение свободы на срок до пяти и до шести лет соответственно.