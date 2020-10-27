В Кыштыме пассажирка такси, завидев полицейских, попыталась выбросить в окно свёрток с наркотиком

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению уроженки нашего города 1989 года рождения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

В июне нынешнего года в рамках оперативно-розыскного мероприятия на территории округа полиция остановила такси. При досмотре автомобиля пассажирка пыталась выбросить свёрток с наркотическим средством общей массой 0,97 грамма. Позже выяснилось, что запрещённое вещество она приобрела через интернет.

Вину в совершении преступления подозреваемая признала в полном объёме, оказывала помощь в раскрытии и расследовании уголовного дела.

Судом при вынесении приговора учтено, что преступление совершено впервые. Кроме того, смягчающим обстоятельством послужило наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка.

Обвиняемой назначено наказание в виде исправительных работ на срок один год условно, с испытательным сроком на два года.

В случае систематического нарушения осуждённым в период испытательного срока общественного порядка, уклонения от контроля со стороны уполномоченного органа, совершения нового преступления, судом условное осуждение может быть заменено реальным сроком.