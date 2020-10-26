В Кыштыме «заминировали» учебное учреждение

Вчера, 13:57 Категория: Происшествия

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Сегодня, 27 октября, во время большой перемены в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа раздался сигнал тревоги. Ученики и педагогический состав покинули учебное учреждение. Часть детей и взрослых вышли на улицу без тёплой одежды.

На место были вызваны все оперативные службы. По предварительной информации, которую сообщил аноним, в здании находится взрывное устройство. Здание оцеплено. Машины отправляют в объезд, пешеходов по центральной улице разворачивают или просят перейти на другую сторону дороги. Из Озёрска в Кыштым направлены специалисты кинологической службы, питомцы которой специализируются на поиске взрывных предметов.

Дети и педагоги ждут разрешения вернуться за одеждой и вещами в соседних зданиях, магазинах и кафе.