Охраннику базы отдыха «Янтарь», что на берегу Увильдов, предъявлено обвинение в убийстве

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В ночь с 11 на 12 октября на базе отдыха «Янтарь», расположенной на берегу озера Увильды, во время распития алкоголя произошёл конфликт. Охранник базы нанёс несколько ударов ножом инструктору по дайвингу, после чего сбросил тело в воду и скрылся.

В минувшие выходные подозреваемый был задержан в одном из населённых пунктов Аргаяшского района.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по части первой статьи 105 «Убийство». Обвиняемый заключён под стражу.