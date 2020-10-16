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Охраннику базы отдыха «Янтарь», что на берегу Увильдов, предъявлено обвинение в убийстве

Сегодня, 14:26 Категория: Происшествия
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В ночь с 11 на 12 октября на базе отдыха «Янтарь», расположенной на берегу озера Увильды, во время распития алкоголя произошёл конфликт. Охранник базы нанёс несколько ударов ножом инструктору по дайвингу, после чего сбросил тело в воду и скрылся.

 

В минувшие выходные подозреваемый был задержан в одном из населённых пунктов Аргаяшского района.

 

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по части первой статьи 105 «Убийство». Обвиняемый заключён под стражу.

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Теги: Озеро Увильды база Янтарь убийство обвинение стража

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