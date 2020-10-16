В Кыштыме возле одного из домов частного сектора линия электропередач висит на грани обрыва

Сегодня, 12:53 Категория: Происшествия

66

0

Вчера, 15 октября, на горячую линию с экспертом общественной палаты Кыштыма Андреем Мишурой обратился местный житель с просьбой помочь в решении проблемы.

По словам звонившего, на улице Володарского, 62 провис новый провод линии электропередач, который был установлен от нового счётчика через дорогу в частный дом. На обращение устранить эту неполадку, по его словам, никто не реагирует, ссылаясь на то, что это собственность местного жителя и устранять проблему он должен сам.

К слову, вопрос обвисания линии поднимается в третий раз, но почему-то после двух обращений специалисты электросетей устранили неполадку. Недавно ситуация повторилась снова. Пять дней назад, обвисший провод заметил водитель фуры.

Сейчас проблема времена устранена путём опоры в виде длинной палки, которую установили водитель фуры и местный житель.