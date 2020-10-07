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В Кыштыме мужчину осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Вчера, 22:36 Категория: Происшествия
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Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего иностранного гражданина, который признан виновным  в покушении на мелкое взяточничество.

 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, судом установлено, что гражданин, имеющий вид на жительство в Российской Федерации, в июле 2020 года  был остановлен сотрудниками ГИБДД Кыштыма. При проверке документов выяснилось, что он не включен в полис ОСАГО и не имел право управлять автомобилем.

 

С целью избежать административной ответственности он предложил инспектору ДПС денежные средства в размере 200 рублей, однако его незаконные действия были пресечены.

 

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства полное признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики.

 

Приговором мирового судьи виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

 

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Теги: Кыштым ГИБДД взятка суд штраф

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