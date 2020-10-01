Жительница Кыштыма восприняла дамскую сумку за взрывное устройство

Вчера, 16:38 Категория: Происшествия

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Вчера, 1 октября, в 17:30 в районе кыштымской городской больницы из ехавшего легкового автомобиля выпала чёрная сумка.

Как сказал сайту «КР» начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий, хозяйка сумки, находясь на пассажирском месте, неплотно закрыла дверь, вследствие чего во время поворота дверь открылась и дамская сумка выпала из движущегося автомобиля.

Идущая мимо женщина, заметив этот инцидент, восприняла чёрную сумку за неизвестный бесхозный предмет. После чего позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части, полиции и скорой помощи.

В сумке находился обычный телефон.