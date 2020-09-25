В Кыштыме пропал пенсионер

Вчера, 11:46 Категория: Происшествия

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В Кыштыме ищут без вести пропавшего жителя Петра Коротова 1941 года рождения.

Как стало известно сайту «КР» в поисково-спасательном отряде «Дозор», мужчина 30 сентября около десяти часов вечера ушёл из сосудистого отделения кыштымской городской больницы имени А.П. Силаева и не вернулся.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Пётр Дмитриевич ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, седые волосы, на голове небольшая лысина. Был в клетчатой рубашке и трико.