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Жительница Кыштыма опустошила банковские карты, принадлежащие её свекрови

Сегодня, 15:20 Категория: Происшествия
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В кыштымскую полицию с заявлением о краже обратилась жительница нашего города. По её словам, она отдала две свои банковские карты сыну, чтобы тот своевременно оплачивал кредиты и коммунальные услуги.

 

Однако на чужие сбережения позарилась сожительница сына. Невестка бессовестно взяла обе карты и сняла с них в общей сложности порядка 70 тысяч рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемую в хищении денег задержали и возбудили в отношении неё уголовное дело по статье «Кража». Известно, что молодая женщина нигде официально не работает, ранее не судима. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

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Теги: Кыштым полиция кража

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